08:59  18 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше шести тисяч нових випадків
09:46  18 лютого
Під парламентом мітингують "євробляхери": хочуть спрощення розмитнення автівок
18:01  18 лютого
На Донбасі бойовики двічі порушували "тишу” із гранатометів та снайперської зброї
UA | RU
UA | RU
18 лютого 2021, 19:43 34

Зеленський назвав судову систему в Україні "однією із найбільших проблем”

18 лютого 2021, 19:43 34
Читайте также на русском языке
Найближчим часом збереться Комісія з питань правової реформи при президентові України
Найближчим часом збереться Комісія з питань правової реформи при президентові України
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Кабміну та Верховної Ради стосовно судової реформи в Україні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Судова система в Україні на сьогодні є однією з найбільших проблем. Насамперед - для звичайних українців, які не мають надії на справедливість у судах і не відчувають захисту судової системи. Але є й проблеми іншого характеру - як залучення інвестицій, імідж України. На судовій реформі наголошують усі міжнародні партнери України, і нам треба її зробити", - заявив Зеленський.

Він додав, що Стратегія розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки передбачає встановлення основних напрямів політики та пріоритетів подальшого удосконалення законодавства України про судоустрій, статусі суддів та судочинство.

Учасники наради обговорили законопроєкт про Вищу раду правосуддя та питання відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів та запуск Суду інтелектуальної власності.

Також було вирішено, що найближчим часом збереться комісія з питань правової реформи при президентові. Крім того, учасники наради детально обговорили запровадження в Україні інституту суду присяжних.

Нагадаємо, майже 70% українців не знають, що передбачає судова реформа Зеленського

суд Володимир Зеленський Офіс президента реформа президент Нарада

Печерський райсуд Києва ініціює притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів Януковича
18 лютого 2021, 17:58
Зеленський просить Раду виправити юридичну колізію у законі про соцзахист людей з інвалідністю
18 лютого 2021, 17:52
Заступник Єрмака Татаров під час Майдану отримав від Януковича нагороду – Схеми
18 лютого 2021, 17:03
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка
"Ахметівський" мер Добропілля, волонтерка з Києва або продюсер від Медведчука: хто виграє довибори в Раду по 50-му округу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram