Зеленський назвав судову систему в Україні "однією із найбільших проблем”

Найближчим часом збереться Комісія з питань правової реформи при президентові України

Найближчим часом збереться Комісія з питань правової реформи при президентові України

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Кабміну та Верховної Ради стосовно судової реформи в Україні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Судова система в Україні на сьогодні є однією з найбільших проблем. Насамперед - для звичайних українців, які не мають надії на справедливість у судах і не відчувають захисту судової системи. Але є й проблеми іншого характеру - як залучення інвестицій, імідж України. На судовій реформі наголошують усі міжнародні партнери України, і нам треба її зробити", - заявив Зеленський.

Він додав, що Стратегія розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки передбачає встановлення основних напрямів політики та пріоритетів подальшого удосконалення законодавства України про судоустрій, статусі суддів та судочинство.

Учасники наради обговорили законопроєкт про Вищу раду правосуддя та питання відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів та запуск Суду інтелектуальної власності.

Також було вирішено, що найближчим часом збереться комісія з питань правової реформи при президентові. Крім того, учасники наради детально обговорили запровадження в Україні інституту суду присяжних.

Нагадаємо, майже 70% українців не знають, що передбачає судова реформа Зеленського