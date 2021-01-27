У Мін'юсті похвалилися своїми заробітками на платних камерах у СІЗО

Платні камери вже є у 26 слідчих ізоляторах

Платні камери вже є у 26 слідчих ізоляторах

Фото: Facebook

У Міністерстві юстиції повідомили, що більше ніж 2,2 мільйона гривень отримали українські слідчі ізолятори за реалізацію камер з поліпшеними умовами перебування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції. 2 276 287 гривень - саме стільки станом на 26 січня отримали українські слідчі ізолятори", - йдеться у повідомленні. Отримані кошти планують спрямувати на відновлення безкоштовних камер СІЗО. У січні цього року до проєкту створення платних камер приєдналися ще 4 слідчі ізолятори. Приміщення з покращеними умовами утримання ув'язнених облаштували в ДУ "Бахмутська УВП (№ 6)", у Маріупольському, Кропивницькому та Ізмаїльському СІЗО. Нагадаємо, раніше Малюська пропонував змінити в Україні умови довічного ув'язнення.

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