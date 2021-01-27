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27 січня 2021, 12:39 7

У Мін'юсті похвалилися своїми заробітками на платних камерах у СІЗО

27 січня 2021, 12:39 7
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Платні камери вже є у 26 слідчих ізоляторах
Платні камери вже є у 26 слідчих ізоляторах
Фото: Facebook
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У Міністерстві юстиції повідомили, що більше ніж 2,2 мільйона гривень отримали українські слідчі ізолятори за реалізацію камер з поліпшеними умовами перебування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

2 276 287 гривень - саме стільки станом на 26 січня отримали українські слідчі ізолятори", - йдеться у повідомленні.

Отримані кошти планують спрямувати на відновлення безкоштовних камер СІЗО.

У січні цього року до проєкту створення платних камер приєдналися ще 4 слідчі ізолятори. Приміщення з покращеними умовами утримання ув'язнених облаштували в ДУ "Бахмутська УВП (№ 6)", у Маріупольському, Кропивницькому та Ізмаїльському СІЗО.

Нагадаємо, раніше Малюська пропонував змінити в Україні умови довічного ув'язнення.

Мінюст СІЗО гроші в'язниця камери
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