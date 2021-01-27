У Мін'юсті похвалилися своїми заробітками на платних камерах у СІЗО
У Міністерстві юстиції повідомили, що більше ніж 2,2 мільйона гривень отримали українські слідчі ізолятори за реалізацію камер з поліпшеними умовами перебування.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.
2 276 287 гривень - саме стільки станом на 26 січня отримали українські слідчі ізолятори", - йдеться у повідомленні.
Отримані кошти планують спрямувати на відновлення безкоштовних камер СІЗО.
У січні цього року до проєкту створення платних камер приєдналися ще 4 слідчі ізолятори. Приміщення з покращеними умовами утримання ув'язнених облаштували в ДУ "Бахмутська УВП (№ 6)", у Маріупольському, Кропивницькому та Ізмаїльському СІЗО.
Нагадаємо, раніше Малюська пропонував змінити в Україні умови довічного ув'язнення.