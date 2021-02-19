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19 лютого 2021, 17:12 9

Суд продовжив розслідування справи підозрюваного в корупції нардепа Юрченка

19 лютого 2021, 17:12 9
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Фото: із відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив терміни розслідування кримінальної справи проти народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Відомо, що антикорупційний суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про продовження строків слідства проти нардепа.

Розслідування справи Юрченка продовжили на 8 місяців, тобто до 10 травня. Рішення суду остаточне та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 13 вересня 2020 року НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченко. Пізніше Юрченка офіційно виключили з "Слуги народу".

Суд заарештував нардепа Юрченка з можливістю внесення застави. Також ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка.

4 листопада нардепу Юрченку продовжили арешт, але зняли електронний браслет, арешт продовжено ще на 60 діб.

Олександр Юрченко суд ВАКС корупція хабар депутат

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