У ЦВК розповіли, чи може фігурантка "справи Шеремента" Кузьменко стати нардепом

За статтею 62 Конституції України Юлія Кузьменко вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено

За статтею 62 Конституції України Юлія Кузьменко вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено

Фото: з відкритих джерел

У Центральній виборчій комісії прямої відповіді не надали, але зацитували низку статей із виборчого законодавства, щодо того, чи може балотуватись у депутати від "Європейської солідарності" на довиборах у Верховну Раду Юлія Кузьменко, яка є фігуранткою справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Не може бути висунутий кандидатом та обраний народним депутатом України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку", – йдеться у відповіді ЦВК на запит видання.

Як відомо, Юлії Кузьменко наразі не оголошено вирок, і за статтею 62 Конституції України вона вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено. За законом кожен, хто має право балотуватись, робить це як самовисуванець, або ж від певної партії.

Згідно з частинами другою та третьою статтею 76 Конституції України, частин першої та четвертої статті 9 закону "Про вибори народних депутатів України", парламентарем може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Нагадаємо, фігурантка справи Шеремета Юлія Кузьменко буде балотуватися в Раду на Донеччині.