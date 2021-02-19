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19 лютого 2021, 15:29 301

У "Слузі народу" вважають, що Порошенко не може законно володіти "Прямим"

19 лютого 2021, 15:29 301
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"Медійно треба якось розібратися", вважає Корнієнко
"Медійно треба якось розібратися", вважає Корнієнко
Фото: з відкритих джерел
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловив свою думку щодо придбання п'ятим президентом Петром Порошенком телеканалу "Прямий": він вважає, що статус нардепа не дозволяє Порошенку купувати медіа.

Про це Корнієнко сказав у кулуарах Ради, повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

"Як народний депутат Петро Олексійович не може бути власником телеканалу", - сказав "слуга".

Треба розібратися, яка там узагалі угода була. Це зроблять відповідні органи, якщо до них будуть звернення. Особисто я не буду подавати заяву про злочин, тому що його не бачу, але медійно треба якось розібратися", - уточнив Корнієнко.

При цьому глава партії "СН" привітав практику, коли інформація про власників того чи іншого каналу стає прозорою і без підставних осіб.

Таке явище, як анонімні Telegram-канали, на жаль, не дають нам такої можливості", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий".

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Слуга народа Петро Порошенко депутат телеканал Олександр Корнієнко

 
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