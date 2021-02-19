Суд продлил расследование дела подозреваемого в коррупции нардепа Юрченко
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил сроки расследования уголовного дела против народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве.
Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений, передает RegioNews.
Известно, что антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о продлении сроков следствия против нардепа.
Расследование дела Юрченко продлили на 8 месяцев, то есть до 10 мая. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.
Напомним, 13 сентября 2020 года НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, что предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко. Позже Юрченко официально исключили из "Слуги народа".
Суд арестовал нардепа Юрченко с возможностью внесения залога. Также ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко.
4 ноября нардепу Юрченко продлили арест, но сняли электронный браслет, арест продлен еще на 60 суток.