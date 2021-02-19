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19 февраля 2021, 17:12 8

Суд продлил расследование дела подозреваемого в коррупции нардепа Юрченко

19 февраля 2021, 17:12 8
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Ранее его официально исключили из "Слуги народа"
Фото: из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил сроки расследования уголовного дела против народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений, передает RegioNews.

Известно, что антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о продлении сроков следствия против нардепа.

Расследование дела Юрченко продлили на 8 месяцев, то есть до 10 мая. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, 13 сентября 2020 года НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, что предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко. Позже Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Суд арестовал нардепа Юрченко с возможностью внесения залога. Также ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко.

4 ноября нардепу Юрченко продлили арест, но сняли электронный браслет, арест продлен еще на 60 суток.

Александр Юрченко суд ВАКС коррупция взятка депутат

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