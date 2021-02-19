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19 лютого 2021, 13:58 744

Рада підвищила штрафи для паліїв трави і лісів до 20 тисяч

19 лютого 2021, 13:58 744
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В Україні значно підвищили штрафи за знищення або пошкодження навколишнього середовища
Фото: ДСНС
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Верховна Рада підтримала у другому читанні проєкт закону №3526, яким суттєво підвищуються штрафи за паління рослинності в екосистемах.

Про це стало відомо із трансляції засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

Законопроєкт підтримали 311 народних депутатів. Він вносить зміни до Земельного кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення, Водного кодексу і Кодексу цивільного захисту.

За знищення, пошкодження та випалювання рослинності на землях водного фонду та за випалювання торфовищ будуть стягувати штрафи у розмірі від 3 060 до 6 120 грн, з чиновників - від 15 300 до 21 420 грн.

Законопроект також пропонує збільшити існуючі штрафи за знищення, пошкодження та випалювання полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень, а також за порушення прав державної власності на ліси.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. 2 грудня нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині, вона має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

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