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19 февраля 2021, 13:58 756

Рада повысила штрафы для поджигателей травы и лесов до 20 тысяч

19 февраля 2021, 13:58 756
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В Украине значительно повысили штрафы за уничтожение или повреждение окружающей среды
В Украине значительно повысили штрафы за уничтожение или повреждение окружающей среды
Фото: ГСЧС
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Верховная Рада поддержала во втором чтении проект закона №3526, которым существенно повышаются штрафы за поджоги растительности в экосистемах.

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

Законопроект поддержали 311 народных депутатов. Он вносит изменения в Земельный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Водный кодекс и Кодекс гражданской защиты.

За уничтожение, повреждение и выжигание растительности на землях водного фонда и за выжигание торфяников будут взимать штрафы в размере от 3 060 до 6 120 грн, с чиновников - от 15 300 до 21 420 грн.

Законопроект также предлагает увеличить существующие штрафы за уничтожение, повреждение и выжигание полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений, а также за нарушение прав государственной собственности на леса.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. 2 декабря нардепы создали ВСК относительно пожаров на Луганщине, она должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Верховная Рада штраф пожар поджог наказание законопроект

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