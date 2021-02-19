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19 лютого 2021, 12:59 5

В Україні хочуть дозволити обслуговування осіб з інвалідністю позачергово

19 лютого 2021, 12:59 5
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Відповідний законопроект №4113 парламентарії підтримали за основу
Відповідний законопроект №4113 парламентарії підтримали за основу
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада планує дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово. Відповідний законопроект №4113 парламентарії підтримали за основу.

"За" проголосував 331 парламентарій, пише RegioNews.

Закон хоче надати право особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю на позачергове обслуговування у будь-яких касах, на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Також планується позачергово пропускати осіб з інвалідністю першої групи, дітей-інвалідів, осіб з інвалідністю, які їдуть на лікування, і супроводжуючих їх осіб (не більше двох) через державний кордон України, контрольні пункти в'їзду на тимчасово окуповані території і виїзду з таких територій не частіше ніж один раз на тиждень в одну сторону.

При цьому в транспортних засобах, якими вони переміщуються, не повинно бути інших осіб.

Нагадаємо, Зеленський просить Раду усунути юридичну колізію в законі про соцзахист людей з інвалідністю.

Україна інваліди нардепи Верховна Рада парламент

 
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