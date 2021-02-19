08:54  19 лютого
В Україні за добу більше шести тисяч нових випадків COVID-19
08:39  19 лютого
Телеканал Порошенка "Прямий" не планували закривати на засіданні РНБО - Мендель
08:11  19 лютого
На Донбасі чергові порушення: зафіксовано чотири обстріли позицій ООС
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2021, 12:25 69

Рада остаточно заборонила депутатам голосувати при конфлікті інтересів

19 лютого 2021, 12:25 69
Читайте также на русском языке
У другому читанні цей закон Рада схвалила на початку грудня 2020 року
У другому читанні цей закон Рада схвалила на початку грудня 2020 року
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада остаточно заборонила голосування депутатів місцевих та обласних рад в умовах конфлікту інтересів. Відповідний законопроект №3034а з пропозиціями президента Володимира Зеленського народні депутати схвалили 287 голосами.

Про це повідомляє RegioNews.

Закон передбачає, що сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник глави, депутат районної, обласної, районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу. Він не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

Якщо неучасть таких осіб у голосуванні призведе до втрати повноважності ради, іншого колегіального органу, то вони можуть взяти участь в ухваленні рішення. Однак за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів у ході засідання колегіального органу.

"Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов'язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу", - передбачає закон.

Нагадаємо. раніше Зеленський відхилив закон про повернення конкурсів на держслужбу.

Україна нардепи Верховна Рада депутат парламент

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua