Рада остаточно заборонила депутатам голосувати при конфлікті інтересів

У другому читанні цей закон Рада схвалила на початку грудня 2020 року

У другому читанні цей закон Рада схвалила на початку грудня 2020 року

Фото з відкритих джерел

Верховна Рада остаточно заборонила голосування депутатів місцевих та обласних рад в умовах конфлікту інтересів. Відповідний законопроект №3034а з пропозиціями президента Володимира Зеленського народні депутати схвалили 287 голосами.

Про це повідомляє RegioNews.

Закон передбачає, що сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник глави, депутат районної, обласної, районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу. Він не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

Якщо неучасть таких осіб у голосуванні призведе до втрати повноважності ради, іншого колегіального органу, то вони можуть взяти участь в ухваленні рішення. Однак за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів у ході засідання колегіального органу.

"Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов'язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу", - передбачає закон.

Нагадаємо. раніше Зеленський відхилив закон про повернення конкурсів на держслужбу.