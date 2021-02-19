Імпічмент Зеленському: ОПЗЖ отримала від Ради листи для збору підписів

Раніше під час з’їзду партія вирішила ініціювати імпічмент президента через санкції проти трьох телеканалів

Раніше під час з’їзду партія вирішила ініціювати імпічмент президента через санкції проти трьох телеканалів

Фото: із відкритих джерел

Фракція партії "Опозиційна платформа - За життя" отримала від апарату Верховної Ради підписні листи для проведення збору підписів нардепів за імпічмент президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на співголову фракції Юрія Бойка, передає RegioNews.

За його словами, процедура імпічменту президента досить складна і передбачає кілька стадій. Бойко нагадав, що потрібно зібрати 226 підписів народних депутатів, потім "народний імпічмент підпишуть люди".

Але ми вже бачимо, що дали сигнал суспільству, що цей процес ми розпочинаємо, оскільки, на нашу думку, з боку президента дуже багато порушень. Ми цей процес запустили", - сказав Юрій Бойко.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

4 лютого партія ОПЗЖ під час з’їзду вирішила ініціювати імпічмент Зеленському, обласним осередкам партії доручили збір підписів за відставку глави держави.