У держреєстрі з'явилися дані про придбання Порошенком "Прямого"
Дані про купівлю телеканалу "Прямий" співголовою парламентської фракції партії "Європейська солідарність", екс-президентом Петром Порошенком з'явилися в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.
Про це свідчать дані держреєстру, пише RegioNews.
Згідно з реєстром, Порошенко володіє телеканалом "Прямий" опосередковано, через закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал". Екс-президенту належить 100% статутного капіталу "Прямого".
Раніше кінцевим бенефіціарним власником телеканалу був Володимир Макеєнко. Засновником телеканалу є кіпрська компанія Parlimo Trading Limited.
Нагадаємо, Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий".
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