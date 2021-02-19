У держреєстрі з'явилися дані про придбання Порошенком "Прямого"

18 лютого 2021

"Ахметівський" мер Добропілля, волонтерка з Києва або продюсер від Медведчука: хто виграє довибори в Раду по 50-му округу

Кілька місяців тому народний депутат Руслан Требушкін вирішив, що пост міського голови 80-тисячного Покровська є для нього більш привабливим, ніж заняття законотворчістю в стінах парламенту. Його пере...