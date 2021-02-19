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19 лютого 2021, 11:24 1870

У держреєстрі з'явилися дані про придбання Порошенком "Прямого"

19 лютого 2021, 11:24 1870
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Засновником телеканалу є кіпрська компанія Parlimo Trading Limited
Засновником телеканалу є кіпрська компанія Parlimo Trading Limited
Фото з відкритих джерел
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Дані про купівлю телеканалу "Прямий" співголовою парламентської фракції партії "Європейська солідарність", екс-президентом Петром Порошенком з'явилися в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Про це свідчать дані держреєстру, пише RegioNews.

Згідно з реєстром, Порошенко володіє телеканалом "Прямий" опосередковано, через закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал". Екс-президенту належить 100% статутного капіталу "Прямого".

Раніше кінцевим бенефіціарним власником телеканалу був Володимир Макеєнко. Засновником телеканалу є кіпрська компанія Parlimo Trading Limited.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий".

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