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19 лютого 2021, 10:50 126

Зеленський пояснив, чому ветував закон про конкурси у держслужбі

19 лютого 2021, 10:50 126
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Глава держави просить вилучити норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною
Глава держави просить вилучити норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський пояснив, чому наклав вето на ухвалений Радою Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Глава держави просить вилучити із документа норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною, інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу президента.

У повідомленні наголошується, що президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Водночас Володимир Зеленський звертає увагу Верховної Ради, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем’єр-міністра членів уряду України.

"Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра - а таке не раз у нас бувало, - ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо", – зазначив Володимир Зеленський.

Тому глава держави пропонує парламенту вилучити ці норми та розраховує на повну підтримку з боку народних депутатів.

Нагадаємо, раніше Зеленський відхилив закон про повернення конкурсів на держслужбу.

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