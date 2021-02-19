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19 февраля 2021, 12:24 71

Импичмент Зеленскому: ОПЗЖ получила от Рады листы для сбора подписей

19 февраля 2021, 12:24 71
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Ранее во время съезда партия решила инициировать импичмент президента из-за санкций против трех телеканалов
Фото: из открытых источников
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Фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила от аппарата Верховной Рады подписные листы для проведения сбора подписей нардепов за импичмент президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сопредседателя фракции Юрия Бойко, передает RegioNews.

По его словам, процедура импичмента президента достаточно сложная и предполагает несколько стадий. Бойко напомнил, что нужно собрать 226 подписей народных депутатов, потом "народный импичмент подпишут люди".

Но мы уже видим, что дали сигнал обществу, что этот процесс мы начинаем, поскольку, по нашему мнению, со стороны президента очень много нарушений. Мы этот процесс запустили", - сказал Юрий Бойко.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

4 февраля партия ОПЗЖ во время съезда решила инициировать импичмент Зеленскому, областным ячейкам партии поручили сбор подписей за отставку главы государства.

импичмент ОПЗЖ Владимир Зеленский президент телеканал Верховная Рада

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