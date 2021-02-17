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17 лютого 2021, 20:08 32

У Чернівецькій області критична ситуація із поширенням COVID-19 - голова ОДА

17 лютого 2021, 20:08 32
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В області найбільша кількість госпіталізацій із коронавірусом від початку пандемії
В області найбільша кількість госпіталізацій із коронавірусом від початку пандемії
Фото: flickr
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У лікарнях Чернівецької області щодня зростає кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19, ситуація із поширенням коронавірусу є загрозливою.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає RegioNews.

Ситуація, яка складається з поширенням коронавірусу в області, є загрозливою. Щодня росте кількість осіб, у яких діагностують коронавірус, у нас вона вже 400 людей. Такого не було у нашій області, щоб щодня госпіталізували понад 100 людей", - розповів голова ОДА.

Осачук додав, що медична система області вперше за весь час пандемії піддалася такому навантаженню.

Така велика кількість навантаження на нашу медичну систему вперше, адже ми постійно збільшували кількість ліжок. Якщо раніше завантаженість була 50% від 900, то тепер у нас 50% від 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусу", - зазначив він.

Очільник області повідомив, що однією з "гарячих точок" поширення хвороби є Чернівці та низка районів області.

У нас критична ситуація в міських лікарнях. Ми готові приймати хворих з Чернівців у Новоселицькій ЦРЛ та Герцаївській ЦРЛ. Ми готові повністю перепрофілювати лікарні, які будуть надавати допомогу тільки хворим на коронавірус. Ми перепрофілюємо дитячу лікарню для лікування дорослого населення", - говорить Осадчук.

Він підсумував, що обласна влада вже цього тижня розгляне питання про закриття всіх навчальних закладів щонайменше на 2 тижні.

Нагадаємо, раніше ОДА заявляла, що у лікарнях Чернівецької області закінчуються місця для COVID-хворих.

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