Львівська область почала приймати перших COVID-хворих із Прикарпаття
До лікарняних закладів Львівщини доставили вже сімох COVID-хворих мешканців Івано-Франківської області.
Про це у Facebook повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, передає RegioNews.
За його словами, госпіталізація жителів Івано-Франківської області триває вже другий день.
Семеро осіб вже госпіталізовані з Надвірнянського та Івано-Франківського районів. В дорозі ще троє людей їде на Львівщину. Не словом, а ділом!", - розповів голова ОДА.
Цю інформацію підтвердив під час брифінгу голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.
У мене була розмова з очільником Львівської ОДА Козицьким. Він по-партнерськи віднісся до нашої проблеми і надав нам госпіталь у Винниках, квота – 100 місць. Наші райони вже відправили туди людей”, - розповів він.
За інформацією обласного департаменту охорони здоров’я, станом на ранок 17 лютого заповненість COVID-ліжок у Львівській області становить 29% і це дозволяє прийняти пацієнтів із сусідньої області.
Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.
Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19.