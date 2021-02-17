Львівська область почала приймати перших COVID-хворих із Прикарпаття

Госпіталізація пацієнтів із сусідньої області триває вже другий день

Госпіталізація пацієнтів із сусідньої області триває вже другий день

Фото: flickr

До лікарняних закладів Львівщини доставили вже сімох COVID-хворих мешканців Івано-Франківської області.

Про це у Facebook повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, передає RegioNews.

За його словами, госпіталізація жителів Івано-Франківської області триває вже другий день.

Семеро осіб вже госпіталізовані з Надвірнянського та Івано-Франківського районів. В дорозі ще троє людей їде на Львівщину. Не словом, а ділом!", - розповів голова ОДА.

Цю інформацію підтвердив під час брифінгу голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.

У мене була розмова з очільником Львівської ОДА Козицьким. Він по-партнерськи віднісся до нашої проблеми і надав нам госпіталь у Винниках, квота – 100 місць. Наші райони вже відправили туди людей”, - розповів він.

За інформацією обласного департаменту охорони здоров’я, станом на ранок 17 лютого заповненість COVID-ліжок у Львівській області становить 29% і це дозволяє прийняти пацієнтів із сусідньої області.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19.