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14 лютого 2021, 15:03 258

У лікарнях Чернівецької області закінчуються місця для COVID-хворих - ОДА

14 лютого 2021, 15:03 258
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Чернівці готуються до запровадження плану "Б” по розгортанню додаткових місць
Чернівці готуються до запровадження плану "Б” по розгортанню додаткових місць
Фото: flickr
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Минулого тижня у Чернівецькій області за добу госпіталізували 114 осіб із коронавірусом, це найбільша кількість від початку епідемії. В області гостра нестача потужностей для прийому нових пацієнтів.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає RegioNews.

Наразі в нас чотири спалахи: в колишніх Кіцманському, Заставнівському, Сторожинецькому районах та у Чернівцях. Впродовж останніх кількох діб зростання відбувається саме у Чернівцях”, - розповіла вона.

За словами чиновниці, в області майже 50% заповнених ліжок, і можливості міських лікарень для розгортання нових місць вже вичерпуються. Вона закликала не орієнтуватись на цю цифру, "оскільки 50% від 1700 і 50% від 900 ліжок - це трохи інші показники, тому ситуація насправді дуже складна”.

Чернівці готуються до впровадження плану "Б”. Можливо, в одному корпусі міської дитячої лікарні розгорнуть додаткові ліжка для дорослих хворих на коронавірус. Також ще є у госпіталі ветеранів війни резерв для розгортання ліжок. Та в обласній клінічній лікарні. Вже вичерпуються можливості міських лікарень. У Чернівецькій міській лікарні №1 ще можна розгорнути 30 додаткових ліжок. Це все. А от міські лікарні №3 та №4 всі свої потужності розгорнули”, - заявила вона.

Також Наталія Гусак зазначила, що за прогнозами Міністерства охорони здоров'я, в Україні та на Буковині зокрема до кінця лютого очікується значне збільшення кількості хворих.

Нагадаємо, в Україні більше 3 тисяч нових випадків коронавірусу, померли 45 осіб

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