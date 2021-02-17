Школам Буковини рекомендовано перейти на дистанційне навчання

Частка дітей у загальному числі хворих на коронавірус останнім часом зросла із 3% до 8%.

Частка дітей у загальному числі хворих на коронавірус останнім часом зросла із 3% до 8%.

Фото з відкритих джерел

Рекомендацію про дистанційне навчання ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Станом на 17 лютого у школах краю на COVID-19 хворіють 233 учні, 152 педагоги, 28 працівників технічного персоналу. Тож слід вжити невідкладних заходів, які допоможуть зберегти здоров’я дітей і вчителів, - повідомляє прес-служба ОДА.

Окрім того, за словами головної санітарної лікарки Буковини Наталії Гопко, частка дітей у загальному числі хворих на коронавірус останнім часом зросла із 3% до 8%.

Це незначне зростання, однак діти приносять хворобу родину. 85% недужих зараз у сім’ях, де діти відвідують заклади освіти, – сказала Наталія Гопко.

Крім того, у Чернівцях також майже на 30% перевищено епідеміологічний поріг із захворюваності на ГРВІ. У області цей показник поки в межах норми, однак за останній тиждень кількість хворих на гострі респіраторні вірусні і інфекції збільшилася на 17,5%.

Керуючись рекомендаціями обласної комісії ТЕБ та НС, рішення щодо навчання у школах мають ухвалити комісії з питань ТБ та НС в територіальних громадах.

Як повідомлялося, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. У лікарнях майже 100% заповненість ліжок, хворим не вистачає кисню.