В Черновицкой области критическая ситуация с распространением COVID-19 - глава ОГА

В области наибольшее количество госпитализаций с коронавирусом от начала пандемии

В области наибольшее количество госпитализаций с коронавирусом от начала пандемии

Фото: flickr

В больницах Черновицкой области ежедневно растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19, ситуация с распространением коронавируса является угрожающей.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает RegioNews.

Ситуация, которая складывается с распространением коронавируса в области, является угрожающей. Ежедневно растет количество лиц, у которых диагностируют коронавирус, у нас оно уже 400 человек. Такого не было в нашей области, чтобы ежедневно госпитализировали более 100 человек", - рассказал председатель ОГА.

Осачук добавил, что медицинская система области впервые за все время пандемии подверглась такой нагрузке.

Такое большое количество нагрузки на нашу медицинскую систему впервые, ведь мы постоянно увеличивали количество коек. Если раньше загруженность была 50% от 900, то теперь у нас 50% от 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавируса", - отметил он.

Глава области сообщил, что одной из "горячих точек" распространение болезни являются Черновцы и ряд районов области.

У нас критическая ситуация в городских больницах. Мы готовы принимать больных из Черновцов в Новоселицкой ЦРБ и Герцаевской ЦРБ. Мы готовы полностью перепрофилировать больницы, которые будут оказывать помощь только больным коронавирусом. Мы перепрофилируем детскую больницу для лечения взрослого населения", - говорит Осадчук.

Он подытожил, что областные власти уже на этой неделе рассмотрят вопрос о закрытии всех учебных заведений минимум на 2 недели.

Напомним, ранне ОГА заявляла, что в больницах Черновицкой области заканчиваются места для COVID-больных.