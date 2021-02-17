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17 лютого 2021, 18:32 41

Кабмін погодив заступників голів Дніпропетровської, Запорізької та Одеської ОДА

17 лютого 2021, 18:32 41
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Фото: Кабмін
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Кабінет Міністрів України під час засідання 17 лютого погодив кандидатури заступників очільників Дніпропетровської, Запорізької та  Одеської обласних державних адміністрацій.

Про це в Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді, нардеп Василь Мокан, передає RegioNews.

На посаду заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації було погоджено призначення Едуарда Брутмана, Злати Некрасової і Руслана Шиханова.

Також кабмін погодив кандидатури Сергія Підгайного і Світлани Фабрикант на посади заступників голови Одеської ОДА. Сергій Карпенко стане заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Також Кабінет Міністрів схвалив призначення Дмитра Заруби на пост першого заступника голови Державної екологічної інспекції України.

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив заступників для голів Волинської, Закарпатської та Чернігівської ОДА.

Кабмін призначення кадри заступник засідання ОДА уряд Кандидат

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