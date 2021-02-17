Львовская область начала принимать первых COVID-больных из Прикарпатья
В больничные заведения Львовщины доставили уже семерых COVID-больных жителей Ивано-Франковской области.
Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, передает RegioNews.
По его словам, госпитализация жителей Ивано-Франковской области продолжается уже второй день.
Семь человек уже госпитализированы из Надвирнянского и Ивано-Франковского районов. В пути еще три человека едут на Львовщину. Не словом, а делом!", - рассказал председатель ОГА.
Эту информацию подтвердил на брифинге председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.
У меня был разговор с главой Львовской ОГА Козицким. Он по-партнерски отнесся к нашей проблеме и предоставил нам госпиталь в Винниках, квота - 100 мест. Наши районы уже отправили туда людей", - рассказал он.
По информации областного департамента здравоохранения, по состоянию на утро 17 февраля заполненность COVID-кроватей во Львовской области составляет 29% и это позволяет принять пациентов из соседней области.
Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19.