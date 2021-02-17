Правозахисники про затримання у Криму: без батьків залишилися ще 15 дітей

Усі вони стали свідками сьогоднішніх затримань батьків-активістів

Усі вони стали свідками сьогоднішніх затримань батьків-активістів

Фото з сайту ua.krymr.com

В окупованому Криму 15 неповнолітніх дітей залишаються рости без батьків після сьогоднішніх затримань шести активістів.

Як передає RegioNews, про це зі слів координаторки проєкту для дітей політв'язнів Муміне Салієвої повідомляє "Кримська солідарність".

За словами Салієвої, у Азамата Еюпова залишилася одна неповнолітня дитина і доросла дочка з інвалідністю 1-ї групи, яка потребує постійного догляду. У Яшара Шихаметова - дві маленькі дитини, четверо дітей у Ернеста Ібрагімова, троє - у Ленура Сейдаметова і п'ятеро - у Тимура Ялкабова.

Всі вони стали свідками затримань, з деякими з них оперативники вступали в контакт, намагаючись відволікти від обшуку.

Як повідомлялося, сьогодні вночі до кримських татар прийшли з обшуками: є затримані.

Вранці Україна відкрила дві кримінальні справи через нічні рейди ФСБ в Криму.