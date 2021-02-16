У Львові націоналісти вимагали посилення санкцій щодо власника заблокованих телеканалів

Активісти палили файєри та клеїли наліпки під стінами офісів підприємств народного депутата від "ОПЗЖ" Козака

Активісти палили файєри та клеїли наліпки під стінами офісів підприємств народного депутата від "ОПЗЖ" Козака

Фото: Facebook

У Львові Національний корпус провів акцію "Геть московського козачка", активісти вимагали посилити санкції щодо власника телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна" Тараса Козака.

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник штабу Львівського обласного осередку Haцкopпycу Богдан Бордун.

Під стінами підприємств "Бетонбуд", "Будімекс проєкт", "Капітал плаза", "Трансмонолітавто" відбулись попереджувальні пікети.

"Вимагаємо негайної реакції влади. Керівництво держави зобов'язане розширити санкції проти Козака на активи всієї родини спонсора тероризму. Правоохоронні органи повинні провести ґрунтовне розслідування походження нажитих за часів роботи на держслужбі капіталів прихвостня Кремля. В разі бездіяльності влади ми залишаємо за собою право вдатися до більш рішучих кроків щодо кривавого бізнесу московського колаборанта", - йдеться у повідомленні.

Учасники акції принесли під стіни підприємств шини, закривавлені іграшки та запалили файєри.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.