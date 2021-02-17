Правозащитники о задержаниях в Крыму: без родителей остались еще 15 детей

Все они стали свидетелями сегодняшних задержаний родителей-активистов

Все они стали свидетелями сегодняшних задержаний родителей-активистов

Фото с сайта ua.krymr.com

В оккупированном Крыму 15 несовершеннолетних детей остаются расти без родителей после сегодняшних задержаний шести активистов.

Как передает RegioNews, об этом со слов координатора проекта для детей политзаключенных Муминэ Салиевой сообщает "Крымская солидарность".

По словам Салиевой, у Азамата Эюпова остался один несовершеннолетний ребенок и взрослая дочь с инвалидностью 1-й группы, которая нуждается в постоянном уходе. У Яшара Шихаметова - двое маленьких детей, четверо детей у Эрнеста Ибрагимова, трое - у Ленура Сейдаметова и пятеро - у Тимура Ялкабова.

Все они стали свидетелями задержаний, с некоторыми из них оперативники вступали в контакт, пытаясь отвлечь от обыска.

Как сообщалось, сегодня ночью к крымским татарам пришли с обысками: есть задержанные.

Утром Украина открыла два уголовных дела из-за ночных рейдов ФСБ в Крыму.