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17 лютого 2021, 11:04 51

Україна відкрила дві кримінальні справи через нічні рейди ФСБ в Криму

17 лютого 2021, 11:04 51
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Були затримані 7 кримських татар
Були затримані 7 кримських татар
Фото: з відкритих джерел
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Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи за фактом обшуків Федеральної служби безпеки Росії у будинках кримських татар.

Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає RegioNews.

Кримінальні провадження розпочато за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років", - йдеться у повідомленні.

Відомо про затримання 7 осіб: Махамадамінов Абдулборій Махамадін огли, Еюпов Азамат, Ялкабов Тимур Муміновіч, Федоров Олег, Ібрагімов Ернест, Сейдаметов Ленур, Шіхаметов Яшар.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 17 лютого Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ прийшла з обшуками до будинків кримських татар, що знаходяться в окупованому Росією Криму.

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