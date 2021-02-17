Україна відкрила дві кримінальні справи через нічні рейди ФСБ в Криму
Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи за фактом обшуків Федеральної служби безпеки Росії у будинках кримських татар.
Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає RegioNews.
Кримінальні провадження розпочато за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років", - йдеться у повідомленні.
Відомо про затримання 7 осіб: Махамадамінов Абдулборій Махамадін огли, Еюпов Азамат, Ялкабов Тимур Муміновіч, Федоров Олег, Ібрагімов Ернест, Сейдаметов Ленур, Шіхаметов Яшар.
Раніше повідомлялось, що в ніч на 17 лютого Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ прийшла з обшуками до будинків кримських татар, що знаходяться в окупованому Росією Криму.