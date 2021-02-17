Вночі до кримських татар прийшли з обшуками: є затримані

Наразі відомо про п'ять випадків затримання

Наразі відомо про п'ять випадків затримання

Фото: Facebook

В ніч на 17 лютого Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ прийшла з обшуками до будинків кримських татар, що знаходяться в окупованому Росією Криму.

Як передає RegioNews, про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

У Криму серія нічних вторгнень ФСБ в домівки кримських татар. У тимчасово окупованому Криму о 04:00 почалися і в ці хвилини ще тривають обшуки в домах кримських татар. Поки відомо про 5 обшуків - в Бахчисараї 2 обшуки, по одному - в містах Сімферополі та Білогорську, ще один обшук відбувається у с. Заповітне", - зазначив він.

Відомо, що серед затриманих є активісти "Кримської солідарності" та проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство". Азамат Еюпов - учасник протестної акції кримських татар на Красній площі в Москві в липні 2019 року.

Раніше повідомлялось, що окупанти в Криму примушують населення вакцинуватися від коронавірусу.