На Харківщині невідомі кинули у вікно гранату і підпалили дві машини подружжя активістів

Активісти борються з піщаними кар’єрами

Активісти борються з піщаними кар’єрами

Фото Нацполіції

Невідомі кинули у вікно гранату і підпалили дві машини подружжя, яке бореться із піщаними кар'єрами на Харківщині.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Подія сталася у ніч на 5 лютого у селі Сороківка Вільхівської територіальної громади у Харківському районі.

Біля двору подружжя сталося загоряння двох автомобілей "Audi Q7" та "Кіа". Також на даху будинку стався вибух ручної осколкової гранати РГД-5. Постраждалих немає.

Вибух та пошкодження авто власники житла пов'язують зі своєю активною громадською позицією.

Почули вибух, вискочили, побачили, що спочатку одна машина палає і згодом, мабуть, одразу і друга запалала. З другої машини вогонь перекинувся на гаражні ворота. Потім вже з'ясувалося, що кинули гранату. На другому поверсі розбиті вікна, але сама граната розірвалася у водостоці. Там все пошкоджено, - розповіла Наталя Шибаєва, власність якої постраждала.

За словами активістки, люди під час надзвичайної події не постраждали. Подружжя саме загасило пожежу. А їхня дитина викликала поліцію.

Постраждав будинок і два автомобілі. Це дійсно активісти, які вели боротьбу з кар'єрами. Є два кар'єри, один законний, інший оформлюється. І є велике невдоволення людей, якщо почне працювати другий кар'єр, більше стане вантажного транспорту і таке інше,- додав голова Вільхівської ОТГ Олександр Шмиголь.

У поліції повідомили, що після огляду транспортних засобів правоохоронці встановили, що пожежа сталася внаслідок підпалу. Також з місця події вилучені уламки корпусу гранати та запал.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі, - повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Як повідомлялося раніше, 3 лютого під Харковом "замінували” автобус, який віз до Києва активістів ОПЗЖ. Про замінування автобусу, в якому їхали активісти організації "Патріоти – За життя", повідомила невідома особа.

Також у січні у Запорізькій області протестувальники перекрили трасу державного значення. Місцеві мешканці вимагали припинити будівництво каолінового кар'єру.