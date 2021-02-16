Призначення Вітренка найближчими днями в Раді розглядатися не буде - Кравчук

Подання від "Слуги народу" та Кабміну про призначення Вітренка ще немає

Подання від "Слуги народу" та Кабміну про призначення Вітренка ще немає

Фото: із відкритих джерел

У провладній фракції “Слуга народу” скептично оцінюють можливість винесення найближчими днями на голосування в Раді кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

Ми не обговорювали (на засіданні фракції - ред.) жодних кадрових питань - ні щодо Вітренка, ні щодо інших міністрів. Тому не думаю, що це питання виникне в терміновому порядку сьогодні або завтра і буде вноситися в зал", - сказала Євгенія Кравчук.

Вона нагадала, що для включення цього питання до порядку денного Верховної Ради має бути відповідна постанова фракції "Слуга народу" і прем'єр-міністра.

На сьогодні подання немає. Підписів ми не збирали, на фракції не обговорювали", - додала Кравчук.

Інформацію про те, що Рада не буде розглядати кандидатуру Вітренка найближчими днями, у коментарі телеканалу "Україна 24" підтвердив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

Я чекав насправді, що ми поговоримо про кадрові призначення, але це питання вчора зняли з порядку денного (фракції - ред.). Цілком ймовірно, що призначення пана Вітренка на посаду у найближчі декілька днів, мабуть, не буде розглядатися", – сказав Качура.

Нагадаємо, кандидатуру Вітренко вже двічі виносили на голосування парламенту, однак депутати обидва рази не підтримали його призначення міністром. Також у Зеленського не виключають призначення Вітренка міністром з третього разу.

Раніше повідомлялось, що голосів за Вітренка навіть менше, ніж на минулому голосуванні.