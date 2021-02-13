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13 лютого 2021, 14:25 6

У Зеленського не виключають призначення Вітренка міністром з третього разу

13 лютого 2021, 14:25 6
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Це може статися наступного тижня
Це може статися наступного тижня
Фото: Укрінформ
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Керівник ОП Андрій Єрмак вважає Юрія Вітренка найкращим кандидатом на посаду міністра енергетики й не виключає успішного голосування ВР за його кандидатуру втретє.

Про це Андрій Єрмак повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна", передає RegioNews.

"Ми, як і раніше, вважаємо Юрія Вітренка найкращим кандидатом на позицію міністра енергетики на сьогодні. Тому я не виключаю, що буде третя спроба, сподіваюся, вже можу сказати з великою часткою ймовірності, - успішна спроба голосування у Верховній Раді", - сказав керівник ОП.

Він підкреслив: проведені консультації, в тому числі з фракцією "Слуга народу", показують, що всі, "хто хотів отримати відповіді на питання, яким чином буде розвиватися енергетика", мали можливість такі відповіді отримати.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада вдруге не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Також стало відомо, хто зі "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром.

Водночас Вітренко натякнув, що більше не має наміру претендувати на пост міністра.

Україна Юрій Вітренко міністр Верховна Рада парламент

 
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