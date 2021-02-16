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16 лютого 2021, 11:00 179

Корупція при закупівлі вакцин: НАБУ перевірить переговори МОЗ із виробниками

16 лютого 2021, 11:00 179
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Детективи хочуть отримати у міністерства інформацію про всі перемовини
Детективи хочуть отримати у міністерства інформацію про всі перемовини
Фото: із відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) направило до Міністерства охорони здоров’я вимогу надати інформацію про переговори із виробниками вакцин від COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

На минулому тижні, я думаю, всі ви чули новину щодо порушення справи Національним антикорупційним бюро, яка стосується закупівлі вакцин. Сьогодні зранку Міністерство охорони здоров’я отримало від НАБУ вимогу про надання інформації про всі перемовини з усіма виробниками вакцин про COVID-19. Я одразу дав доручення щодо підготовки всіх необхідних документів”, - розповів Степанов.

Він пообіцяв, що МОЗ передасть всі документи в НАБУ протягом доби і звинуватив антикорупційне агентство у вирішенні "своїх вузькополітичних речей”.

Нагадаємо, у НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі.

Попри це, найдорожчий постачальник вакцини від COVID-19 подав заявку на її реєстрацію в Україні. Про заявку від компанії Sinovac повідомляється на сайті МОЗ.

Раніше у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося.

НАБУ вакцина заява кримінальна справа корупція Максим Степанов

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