Голосів за Вітренка навіть менше, ніж на минулому голосуванні, - ЗМІ

У цьому причина того, що на фракції питання про призначення Вітренка не обговорювали

У цьому причина того, що на фракції питання про призначення Вітренка не обговорювали

Фото з відкритих джерел

Як повідомляють джерела в «Слузі народу», голосів за призначення Юрія Вітренка міністром у фракції немає, тому і вирішили не обговорювати поки що.

Про це повідомили джерела у фракції "Слуга народу", передає RegioNews з посиланням на Страну. навіть менше Голосів, ніж було на минулому голосуванні. До речі, вплинуло на таку ситуацію і запис з наради, де Вітренко відправляє людей у Польщу. Це суперечить обіцянці президента і його заклику до "заробітчан" повертатися в Україну. Це токсична фігура абсолютно для всіх. Його не приймають категорично, але це українська політика — все може змінитися в залі, — повідомило джерело. За його словами, в Офісі президента намагаються вести переговори з Вітренку з "Батьківщиною", але конкретики немає. Як повідомлялося, вчора, стало відомо, про що говоритимуть "слуги" на засіданні фракції в понеділок. В порядку денному є кадрові питання, подробиць яких у "Слуги народу" не розголошують. Раніше повідомлялося, що у Зеленського не виключають призначення Вітренко міністром з третього разу. Це може статися наступного тижня.

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