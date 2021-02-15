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15 лютого 2021, 21:23 57

Голосів за Вітренка навіть менше, ніж на минулому голосуванні, - ЗМІ

15 лютого 2021, 21:23 57
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У цьому причина того, що на фракції питання про призначення Вітренка не обговорювали
У цьому причина того, що на фракції питання про призначення Вітренка не обговорювали
Фото з відкритих джерел
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Як повідомляють джерела в «Слузі народу», голосів за призначення Юрія Вітренка міністром у фракції немає, тому і вирішили не обговорювати поки що.

Про це повідомили джерела у фракції "Слуга народу", передає RegioNews з посиланням на Страну.

навіть менше Голосів, ніж було на минулому голосуванні. До речі, вплинуло на таку ситуацію і запис з наради, де Вітренко відправляє людей у Польщу. Це суперечить обіцянці президента і його заклику до "заробітчан" повертатися в Україну. Це токсична фігура абсолютно для всіх. Його не приймають категорично, але це українська політика — все може змінитися в залі, — повідомило джерело.

За його словами, в Офісі президента намагаються вести переговори з Вітренку з "Батьківщиною", але конкретики немає.

Як повідомлялося, вчора, стало відомо, про що говоритимуть "слуги" на засіданні фракції в понеділок. В порядку денному є кадрові питання, подробиць яких у "Слуги народу" не розголошують.

Раніше повідомлялося, що у Зеленського не виключають призначення Вітренко міністром з третього разу. Це може статися наступного тижня.

кадри Юрій Вітренко Слуга народа голосування фракція

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