09:14  16 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали почти тысячу человек
10:01  16 февраля
В Украине из-за непогоды до сих пор ограничено движение грузовиков на дорогах - ГСЧС
08:11  16 февраля
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано три нарушения со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2021, 13:34 11

Назначение Витренко в ближайшие дни в Раде рассматриваться не будет - Кравчук

16 февраля 2021, 13:34 11
Читайте також українською мовою
Представления от "Слуги народа" и Кабмина о назначении Витренко ещё нет
Представления от "Слуги народа" и Кабмина о назначении Витренко ещё нет
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В провластной фракции "Слуга народа" скептически оценивают возможность вынесения в ближайшие дни на голосование в Раде кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

Мы не обсуждали (на заседании фракции - ред.) никаких кадровых вопросов - ни по Витренко, ни по другим министрам. Поэтому не думаю, что этот вопрос возникнет в срочном порядке сегодня или завтра и будет вноситься в зал", - сказала Евгения Кравчук.

Она напомнила, что для включения этого вопроса в повестку дня Верховной Рады должно быть соответствующее постановление фракции "Слуга народа" и премьер-министра.

На сегодня представления нет. Подписей мы не собирали, на фракции не обсуждали", - добавила Кравчук.

Информацию о том, что Рада не будет рассматривать кандидатуру Витренко в ближайшие дни, в комментарии телеканалу "Украина 24" подтвердил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Я ждал на самом деле, что мы поговорим о кадровых назначениях, но этот вопрос вчера сняли с повестки дня (фракции - ред.). Вполне вероятно, что назначение господина Витренко на должность в ближайшие несколько дней, видимо, не будет рассматриваться", - сказал Качура.

Напомним, кандидатуру Витренко уже дважды выносили на голосование парламента, однако депутаты оба раза не поддержали его назначения министром. Также у Зеленского не исключают назначения Витренко министром с третьего раза.

Ранее сообщалось, что голосов за Витренко даже меньше, чем на прошлом голосовании.

заявление Юрий Витренко Слуга народа Верховная Рада голосование евгения кравчук

Коррупция при закупке вакцин: НАБУ проверит переговоры Минздрава с производителями
16 февраля 2021, 11:00
В Украине повысят штрафы для водителей и пешеходов
16 февраля 2021, 10:58
Витренко предложил Шмыгалю провести аудит "Нафтогаза" и уволить Коболева
16 февраля 2021, 08:39
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя
Паралич местной власти: как в одесской Затоке победили ЦИК
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua