Назначение Витренко в ближайшие дни в Раде рассматриваться не будет - Кравчук

Представления от "Слуги народа" и Кабмина о назначении Витренко ещё нет

Представления от "Слуги народа" и Кабмина о назначении Витренко ещё нет

Фото: из открытых источников

В провластной фракции "Слуга народа" скептически оценивают возможность вынесения в ближайшие дни на голосование в Раде кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

Мы не обсуждали (на заседании фракции - ред.) никаких кадровых вопросов - ни по Витренко, ни по другим министрам. Поэтому не думаю, что этот вопрос возникнет в срочном порядке сегодня или завтра и будет вноситься в зал", - сказала Евгения Кравчук.

Она напомнила, что для включения этого вопроса в повестку дня Верховной Рады должно быть соответствующее постановление фракции "Слуга народа" и премьер-министра.

На сегодня представления нет. Подписей мы не собирали, на фракции не обсуждали", - добавила Кравчук.

Информацию о том, что Рада не будет рассматривать кандидатуру Витренко в ближайшие дни, в комментарии телеканалу "Украина 24" подтвердил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Я ждал на самом деле, что мы поговорим о кадровых назначениях, но этот вопрос вчера сняли с повестки дня (фракции - ред.). Вполне вероятно, что назначение господина Витренко на должность в ближайшие несколько дней, видимо, не будет рассматриваться", - сказал Качура.

Напомним, кандидатуру Витренко уже дважды выносили на голосование парламента, однако депутаты оба раза не поддержали его назначения министром. Также у Зеленского не исключают назначения Витренко министром с третьего раза.

Ранее сообщалось, что голосов за Витренко даже меньше, чем на прошлом голосовании.