Вітренко запропонував Шмигалю провести аудит "Нафтогазу" та звільнити Коболєва

Він назвав декілька причин для прийняття такого рішення

Він назвав декілька причин для прийняття такого рішення

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це йдеться у листі Вітренка Шмигалю, що є у розпорядженні Lb.ua.

Так, на думку Вітренка, для кадрових змін у "Нафтогазі" є кілька причин: зокрема, начебто "Нафтогаз" не виконав показник видобутку газу у 2020 році, який був затверджений Концепцією розвитку газовидобувної галузі України та передбачав нарощення до кінця 2020 року видобутку вітчизняного природного газу до 27,6 млрд м3.

Проте у червні 2019 року Наглядова рада компанії затвердила бізнес-план Дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" на 2019-2023 роки, яким встановила прогноз видобутку природного газу для "Укргазвидобування" в обсязі 15,0 млрд м3 у 2019 році та 14,9 млрд м3 у 2020 році.

Саме це, стверджує Вітренко, і суперечить очікуваним результатом діяльності компанії у 2017-2020 роках відповідно до Концепції.

В.о.міністра також стверджує, що компанія планує скорочувати показники видобутку газу наступні 5 років. Начебто прогнозовані обсяги видобутку природного газу у 2025 році становитимуть від 9,9 млрд м3 до 12,5 млрд м3 за різними сценаріями.

Окрім того, йдеться про порушення, які Держаудитслужба виявила у діяльності "Нафтогазу" у 2018-2019 роках. Останні призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 75,5 млрд.

Також Офіс платників податків виявив порушення в "Укртрансгазі", які призвели до заниження сплачених АТ "НАК"Нафтогаз України" дивідендів на суму 35,2 млрд гривень.

Враховуючи наведені вище факти, а також беручи до уваги інформацію, наведену у додатках до цього листа, Міненерго пропонує невідкладно розглянути питання зміни керівництва АТ "НАК "Нафтогаз України", припинення контрактів з членами Наглядової ради та проведення конкурсів на заміщення відповідних посад", - йдеться в листі.

Водночас пропонується провести аудит ефективності компанії та всіх підприємств Групи з огляду на значну кількість порушень та необхідність всебічного їх дослідження.

Раніше повідомлялось, що голосів за Вітренка навіть менше, ніж на минулому голосуванні.

Нагадаємо, стало відомо, про що говоритимуть "слуги" на засіданні фракції в понеділок. В порядку денному є кадрові питання, подробиць яких у "Слуги народу" не розголошують.