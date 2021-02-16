В Україні підвищать штрафи для водіїв і пішоходів

Мінімальний штраф за найпоширеніші порушення пропонують підвищити до 510 гривень

Мінімальний штраф за найпоширеніші порушення пропонують підвищити до 510 гривень

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Верховна Рада сьогодні, 16 лютого, розгляне в другому читанні законопроект № 2695, яким пропонується посилити відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху.

Про це пише RegioNews,

Так, штрафи за їзду напідпитку пропонують штрафувати від 17 до 51 тисяч гривень, за перевищення швидкості - до 3,4 тисячі гривень.

Мінімальний штраф за найпоширеніші порушення пропонують підвищити до 510 гривень.

За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди пропонують підвищити штраф з 255 до 3,4 тисячі гривень.

За їзду без прав пропонують ввести штраф в 425 грн, якщо ж у водія прав немає зовсім - 3,4 тисячі грн. Водіїв, які були позбавлені прав, будуть штрафувати на 20,4 тисячі грн.

Якщо водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, йому буде загрожувати штраф в розмірі 17 тисяч грн (зараз 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року - 34 тисячі грн з позбавленням прав на три роки.

Пішоходам, які переходять дорогу у недозволеному місці, загрожує штраф у 255 грн (раніше був 51 грн). За порушення правил дорожнього руху велосипедистами штраф підвищать до 340 грн. За ці самі порушення, вчинені напідпитку - 680 грн, за створення аварійної ситуації - 850 грн.

Раніше повідомлялося, що у МВС хочуть посилити покарання для п'яних водіїв.