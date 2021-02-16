Пожары на Луганщине: одному из руководителей ГСЧС области вручили подозрение

Пожарно-спасательные отряды на место не выезжали

Пожарно-спасательные отряды на место не выезжали

Фото: ГСЧС

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю одного из отделов Главного управления ГСЧС Луганской области, который подрабатывал отчетность о тушении масштабных лесных пожаров летом 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В ходе досудебного расследования по факту масштабного пожара на Луганщине следователи ТУ ГБР в городе Краматорске установили должностное лицо - подстрекателя к искажению информации о тушении пожаров", - говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что в начале июля 2020 года на территории садоводческого общества №5 "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека. Однако пожарно-спасательные отряды к месту пожара не выезжали.

Инспекторы территориальных подразделений ДСНС вписывали в официальные документы сведения о руководителях тушения пожара, а также о силах и средствах, якобы привлеченных к работе", - сообщили в ГБР.

Устные поручения инспекторам о внесении в официальные документы искаженной информации давал начальник отдела профилактической работы, расследования пожаров центра обеспечения деятельности ГУ ГСЧС Луганской области. Ему и 5 работникам подчиненных территориальных подразделений грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. 2 декабря нардепы создали ВСК относительно пожаров на Луганщине, она должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Позже стало известно, что трех чиновников ГСЧС подозревают в фальсификации отчетности.