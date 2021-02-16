В Україні через негоду досі обмежено рух вантажівок на дорогах - ДСНС

За минулу добу рятувальники звільнили зі снігових заметів 128 транспортних засобів

За минулу добу рятувальники звільнили зі снігових заметів 128 транспортних засобів

Фото: ДСНС

Станом на ранок 16 лютого для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діє обмеження руху вантажівок на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської та Рівненської областей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки", - йдеться у повідомленні.

Так, у Волинській області - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Т-03-05 Шацьк-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

В Івано-Франківській області - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия - м. Городенка).

У Рівненській області - на а/д регіонального значення в межах області: Т-18-06 Рівне-Млинів-Буськ-Перемишляни, Т-18-15 Дубно-Млинів, Т-18-17 Бережниця-Деражне-Клевань, Т-18-24 Дерманка-Корець.

Підрозділами ДСНС за добу звільнено зі снігових заметів 128 транспортних засобів (з початку негоди звільнено 2 тис. 749 од., серед них 105 карет ШМД, 79 автобусів) та надано допомогу 240 особам (з початку негоди 5 тис. 335 осіб ). Прибрано 23 повалених дерева.

Раніше повідомлялось, що в Україні без світла залишалися 86 населених пунктів у шести областях.