В окупованому Луганську стався потужний вибух на газопроводі
Висота полум'я сягала 20 метрів
Висота полум'я сягала 20 метрів
В окупованому Луганську стався вибух на магістральному газопроводі, за попередніми даними - загиблих та постраждалих немає.
Про це йдеться в повідомленні компанії "Луганськгаз", передає RegioNews.
Внаслідок інциденту від подачі природного газу було тимчасово відключено 95 абонентів села Веселеньке", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що вибух стався близько 23:05 в районі Мала Вергунка. Що його спричинило - поки невідомо. На місці вибуху розгорнули оперативний штаб. Район події оточене бойовиками російсько-окупаційних формувань.
Нагадаємо, 14 лютого неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області загинули троє військових, які підірвалися на невідомому пристрої.
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