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16 лютого 2021, 10:32 461

В окупованому Луганську стався потужний вибух на газопроводі

16 лютого 2021, 10:32 461
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Висота полум'я сягала 20 метрів
Висота полум'я сягала 20 метрів
Фото: з відкритих джерел
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В окупованому Луганську стався вибух на магістральному газопроводі, за попередніми даними - загиблих та постраждалих немає.

Про це йдеться в повідомленні компанії "Луганськгаз", передає RegioNews.

Внаслідок інциденту від подачі природного газу було тимчасово відключено 95 абонентів села Веселеньке", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що вибух стався близько 23:05 в районі Мала Вергунка. Що його спричинило - поки невідомо. На місці вибуху розгорнули оперативний штаб. Район події оточене бойовиками російсько-окупаційних формувань.

Нагадаємо, 14 лютого неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області загинули троє військових, які підірвалися на невідомому пристрої.

Луганська область окупанти газ вибух події

 
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