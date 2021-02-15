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15 лютого 2021, 20:16 22

Степанов пообіцяв почати вакцинацію від COVID-19 до кінця тижня – Гетманцев

15 лютого 2021, 20:16 22
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Вона затрималася через технічні питання
Фото з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов обіцяв розпочати вакцинацію українців від COVID-19 до кінця тижня.

Про це на брифінгу щодо засідання фракції заявив народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Я спілкувався сьогодні з міністром охорони здоров’я, він пообіцяв що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Мова йде про деякі технічні питання, які, на жаль, станом на 15 лютого не були вирішені, але до кінця тижня цей процес почнеться, - сказав нардеп.

Як повідомлялося, сьогодні у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося. У міністерстві заявляють, що Україна не отримає вакцини 15 лютого, як про це говорила влада.

Також сьогодні ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZeneca. Цю вакцину замовила Україна.

Раніше міністр Степанов запевнив, що вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться з понеділка. На 15 лютого очікується поставка вакцин.

вакцина Слуга народа Максим Степанов фракція Данило Гетьманцев

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