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15 лютого 2021, 16:59 63

МОЗ не проводило нарад із місцевою владою щодо вакцинації - Марцінків

15 лютого 2021, 16:59 63
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Очільники громад дізнаються всю інформацію про вакцинацію із ЗМІ
Очільники громад дізнаються всю інформацію про вакцинацію із ЗМІ
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров’я не надавало роз’яснень головам місцевих громад щодо процесу вакцинації.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо.TV заявив мер Івано-франківська Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Якихось роз’яснювальних робіт департаментам на місцях не було. Тому що навіть нас ніхто не збирав і не пояснив, що, наприклад, треба робити так, так і так", - розповів Марцінків.

За його словами, голови громад дізнаються всю інформацію про вакцинацію із засобів масової інформації.

І це дуже дивно, це ж не тільки медичне питання. Це у першу чергу суспільне питання, питання психологічної підготовки до цієї вакцинації. Тому мені дуже дивно, ми зараз чуємо, що мала з понеділка стартувати вакцинація, а насправді вона не стартує, бо так зрозуміло, що вакцини ще немає в Україні або вона в дорозі. Ми до кінця не розуміємо", - додав він.

Марцінків наголосив, що медики, які повинні робити вакцинацію, до кінця не розуміють, як вакцина буде утримуватись і передаватись на місця.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося.

Руслан Марцінків МОЗ вакцина регіони Нарада

У МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося
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