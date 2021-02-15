МОЗ не проводило нарад із місцевою владою щодо вакцинації - Марцінків

Очільники громад дізнаються всю інформацію про вакцинацію із ЗМІ

Очільники громад дізнаються всю інформацію про вакцинацію із ЗМІ

Фото: із відкритих джерел

Про це в ефірі телеканалу Еспресо.TV заявив мер Івано-франківська Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Якихось роз’яснювальних робіт департаментам на місцях не було. Тому що навіть нас ніхто не збирав і не пояснив, що, наприклад, треба робити так, так і так", - розповів Марцінків.

За його словами, голови громад дізнаються всю інформацію про вакцинацію із засобів масової інформації.

І це дуже дивно, це ж не тільки медичне питання. Це у першу чергу суспільне питання, питання психологічної підготовки до цієї вакцинації. Тому мені дуже дивно, ми зараз чуємо, що мала з понеділка стартувати вакцинація, а насправді вона не стартує, бо так зрозуміло, що вакцини ще немає в Україні або вона в дорозі. Ми до кінця не розуміємо", - додав він.

Марцінків наголосив, що медики, які повинні робити вакцинацію, до кінця не розуміють, як вакцина буде утримуватись і передаватись на місця.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося.