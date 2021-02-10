13:04  10 лютого
У ОРДЛО смертність від COVID-19 вище, ніж будь-де у світі - Резніков
17:59  10 лютого
У Львів не пропускатимуть фури через негоду
17:59  10 лютого
Доба в ООС: чотири порушення тиші, бойовики поранили українського військового
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2021, 20:19 3

Вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться з понеділка, - Степанов

10 лютого 2021, 20:19 3
Читайте также на русском языке
На 15 лютого очікується поставка вакцин
На 15 лютого очікується поставка вакцин
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з понеділка, 15 лютого, Україна очікує поставку вакцин від COVID-19. Після чого почнеться вакцинація від коронавіруса.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

Ми очікуємо поставку вакцини відразу після 15 лютого і відразу почнемо (вакцинацію, - ред.). Після поставки вакцини відразу почнемо робити щеплення згідно з нашим національним планом, - заявив він.

При цьому Степанов повідомив, що вчора попросив прискорити поставки вакцини в Україну.

Я вам можу сказати, що я вчора ввечері розмовляв з інститутом, від якого ми очікуємо перший мільйон доз вакцини компанії AstraZeneca. Я сказав, що нам дуже швидко потрібно. Вони зараз працюють, щоб завантажити і відправити (вакцини, - ред.), - додав він.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна отримала підтвердження про поставку 12 млн доз COVID-вакцин. Поставки будуть проходити з лютого 2021 року.

У МОЗ стверджують, що вакцина від коронавірусу буде безкоштовною і безпечною, і в Україні потрібно вакцинувати від COVID-19 не менше 60% громадян.

коронавірус вакцина МОЗ COVID-19 Максим Степанов

Із COVID-фонду хочуть забрати 500 мільйонів на підтримку авіації
10 лютого 2021, 14:08
Більше половини громадян не задоволені діями Зеленського по боротьбі з COVID-19 - опитування
10 лютого 2021, 13:05
У ОРДЛО смертність від COVID-19 вище, ніж будь-де у світі - Резніков
10 лютого 2021, 13:04
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Хазяїн Надвірної, творець "Буковелю" та битва колишніх "помаранчевих": чого варто очікувати від довиборів по прикарпатському округу №87
Почали з "одобрямсу": як мери промислових центрів Дніпропетровщини отримали зручні міськради
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram