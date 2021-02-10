Вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться з понеділка, - Степанов

На 15 лютого очікується поставка вакцин

На 15 лютого очікується поставка вакцин

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з понеділка, 15 лютого, Україна очікує поставку вакцин від COVID-19. Після чого почнеться вакцинація від коронавіруса.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

Ми очікуємо поставку вакцини відразу після 15 лютого і відразу почнемо (вакцинацію, - ред.). Після поставки вакцини відразу почнемо робити щеплення згідно з нашим національним планом, - заявив він.

При цьому Степанов повідомив, що вчора попросив прискорити поставки вакцини в Україну.

Я вам можу сказати, що я вчора ввечері розмовляв з інститутом, від якого ми очікуємо перший мільйон доз вакцини компанії AstraZeneca. Я сказав, що нам дуже швидко потрібно. Вони зараз працюють, щоб завантажити і відправити (вакцини, - ред.), - додав він.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна отримала підтвердження про поставку 12 млн доз COVID-вакцин. Поставки будуть проходити з лютого 2021 року.

У МОЗ стверджують, що вакцина від коронавірусу буде безкоштовною і безпечною, і в Україні потрібно вакцинувати від COVID-19 не менше 60% громадян.