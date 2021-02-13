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13 лютого 2021, 18:48 8

У МОЗ сказали, коли можна буде записатися на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу

13 лютого 2021, 18:48 8
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Записатися на вакцинацію зможуть ті громадяни, які не входять в пріоритетні групи для отримання щеплення від коронавірусу
Записатися на вакцинацію зможуть ті громадяни, які не входять в пріоритетні групи для отримання щеплення від коронавірусу
Фото: МОЗ
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Записатися на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу в Україні можна буде вже в березні, при цьому громадяни віком від 18 до 59 років будуть потрапляти в лист очікування, а тим, хто старше 60 років буде призначатися час і місце проведення вакцинації.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо почати запис з 1 березня, тому, що з 1 березня ми будемо точно знати обсяги поставок вакцин у місяць", - сказав заступник міністра охорони здоров'я.

Записатися на вакцинацію зможуть ті громадяни, які не входять в пріоритетні групи для отримання щеплення від коронавірусу. Ті, хто молодше 60, будуть вноситися в лист очікування.

Записатися можна трьома способами:

- через спеціальний інтернет-сайт, який буде відкритий найближчим часом;

- за допомогою електронних черг у сімейних лікарів;

- зателефонувавши за телефоном контакт-центру.

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, яку вакцину від COVID-19 першою отримає Україна.

коронавірус Україна вакцина українці МОЗ

 
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