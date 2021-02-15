Степанов пообещал начать вакцинацию от COVID-19 до конца недели – Гетманцев

Она задержалась из-технических вопросов

Она задержалась из-технических вопросов

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Об этом на брифинге о заседании фракции заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Я общался сегодня с министром здравоохранения, он пообещал, что до конца недели вакцинация начнется. Речь идет о некоторых технических вопросах, которые, к сожалению, по состоянию на 15 февраля не были решены, но к концу недели этот процесс начнется, - сказал нардеп.

Как сообщалось, сегодня в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось. В министерстве заявляют, что Украина не получит вакцины 15 февраля, как об этом говорили власти.

Также сегодня ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca. Эту вакцину заказала Украина.

Ранее министр Степанов заверил, что вакцинация от COVID-19 в Украине начнется с понедельника. На 15 февраля ожидалась поставка вакцин.