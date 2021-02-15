ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZeneca
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування вакцини від COVID-19 AstraZeneca. Таке рішення дозволило розширити доступ до відносно недорогої COVID-вакцини.
Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу, який транслювався в Twitter, передає RegioNews з посиланням на РБК Україна.
ВООЗ сьогодні включила в список для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво, - заявив глава ВООЗ.
Препарати тепер можна використовувати в глобальному механізмі COVAX щодо справедливого розподілу вакцин у світі. Одна з вакцин виробляється в Кореї, друга - в Індії.
Як повідомлялося, сьогодні у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося. У міністерстві заявляють, що Україна не отримає вакцини 15 лютого, як про це говорила влада.