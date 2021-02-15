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15 лютого 2021, 19:33 11

ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZeneca

15 лютого 2021, 19:33 11
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Цю вакцину замовила Україна
Цю вакцину замовила Україна
Фото: з відкритих джерел
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Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування вакцини від COVID-19 AstraZeneca. Таке рішення дозволило розширити доступ до відносно недорогої COVID-вакцини.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу, який транслювався в Twitter, передає RegioNews з посиланням на РБК Україна.

ВООЗ сьогодні включила в список для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво, - заявив глава ВООЗ.

Препарати тепер можна використовувати в глобальному механізмі COVAX щодо справедливого розподілу вакцин у світі. Одна з вакцин виробляється в Кореї, друга - в Індії.

Як повідомлялося, сьогодні у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося. У міністерстві заявляють, що Україна не отримає вакцини 15 лютого, як про це говорила влада.

Раніше, 10 лютого міністр Степанов заявляв, що вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться з понеділка. На 15 лютого очікується поставка вакцин.

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