ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZeneca

Цю вакцину замовила Україна

Цю вакцину замовила Україна

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Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу, який транслювався в Twitter, передає RegioNews з посиланням на РБК Україна.

ВООЗ сьогодні включила в список для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво, - заявив глава ВООЗ.

Препарати тепер можна використовувати в глобальному механізмі COVAX щодо справедливого розподілу вакцин у світі. Одна з вакцин виробляється в Кореї, друга - в Індії.

Як повідомлялося, сьогодні у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося. У міністерстві заявляють, що Україна не отримає вакцини 15 лютого, як про це говорила влада.

Раніше, 10 лютого міністр Степанов заявляв, що вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться з понеділка. На 15 лютого очікується поставка вакцин.