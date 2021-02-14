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14 лютого 2021, 15:27 90

Стало відомо, про що говоритимуть "слуги” на засіданні фракції у понеділок

14 лютого 2021, 15:27 90
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У порядку денному є кадрові питання, подробиць яких у "Слузі народу" не розголошують
У порядку денному є кадрові питання, подробиць яких у "Слузі народу" не розголошують
Фото: із відкритих джерел
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Депутати від “Слуги народу” під час засідання фракції у понеділок, 15 лютого, крім призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, планують обговорити питання "євроблях" та обігу зброї.

Про це в Telegram повідомила народний депутат від "Слуги народу" Юлія Грішина, передає RegioNews.

На завтра заплановано засідання фракції "Слуга Народу". Питань на порядку денному багато. З давно назрілого: чи можна всім дати можливість мати вогнепальну зброю; які податки повинні платити автомобілісти; як спростити і здешевити розмитнення авто на єврономерах”, - розповіла вона.

Також Грішина додала, що депутати хочуть вирішити, чи будуть вони знову голосувати за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

Вона зазначила, що це не єдине кадрове питання, яке обговорять на фракції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Разумков сказав, що кандидатуру Вітренка можуть винести втретє на розгляд Ради. Попередні дві спроби проголосувати за його призначення в парламенті провалилися.

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Юрій Вітренко Слуга народа засідання фракція депутати

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