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15 февраля 2021, 18:47 4

Довыборы Раду: ЦИК зарегистрировала уже восемь кандидатов

15 февраля 2021, 18:47 4
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Процесс регистрации кандидатов в двух мажоритарных округах продолжается
Процесс регистрации кандидатов в двух мажоритарных округах продолжается
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 15 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах в парламент в округе №50 Валентина Рыбина от "Партии Шария".

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Таким образом, уже зарегистрированы восемь кандидатов на довыборах в Верховную Раду по округам №50 в Донецкой и №87 в Ивано-Франковской областях.

ЦИК зарегистрировала Рыбина В.В. кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года от политической партии "Партия Шария", - говорится в сообщении.

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы Викторию Шилову по округу №50, а также Михаила Ноняка, Руслана Кошулинского, Александра Шевченко, Марусю Зверобий-Беленькую, Руслана Зозулю и Юрия Юрченко в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы. Фигурантка дела Шеремета Юлия Кузьменко будет баллотироваться в Раду в Донецкой области.

Также сообщалось, что ЦИК образовала избирательные комиссии в Донецкой и Ивано-Франковской областях, комиссии должны провести первое заседание до понедельника, 8 февраля.

Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

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