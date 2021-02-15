Нардеп Железняк заявив про зникнення відео з "кнопкодавством Шкарлета"

17 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет з питань освіти двічі не підтримав відповідне подання

17 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет з питань освіти двічі не підтримав відповідне подання

Фото з відкритих джерел

Відео, на якому зафіксований факт неперсонального голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки, зникло. У зв'язку з цим нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк вимагає звіту в парламенті голови управління держохорони Сергія Рудя.

Про це Железняк заявив на погоджувальній раді Верховної Ради 15 лютого, передає RegioNews.

"Я вам хочу повідомити, що за фактом кнопкодавства пана Шкарлета досі немає офіційного відео від управління державної охорони. Мені кажуть, що 14 днів минуло й немає у них цього відео. Мені здається, що це повне ігнорування парламенту, тому вважаю за необхідне викликати начальника цього управління Рудя Сергія Леонідовича, і нехай нам розповідає, яким чином відео, що зафіксувало кнопкодавство, раптом зникло", — розповів він.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що в парламенті повинні розібратися з цим питанням.

Зокрема, за словами Разумкова, відповідні техзасоби вже передали в Раду і якщо буде підтверджена інформація, що відеозапис відсутній, то в парламенті шукатимуть способи його відновлення.

Нагадаємо, 18 січня Офіс генпрокурора відкрив справу щодо "кнопкодавства" під час призначення Шкарлета міністром, оозслідувати справу будуть в ДБР.