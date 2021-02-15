Фігурантка справи Шеремета буде балотуватися в Раду на Донеччині

На 50 окрузі вибори відбудуться 28 березня

На 50 окрузі вибори відбудуться 28 березня

Фото: із відкритих джерел

Волонтер та дитячий хірург Юлія Кузьменко, яку звинувачують в участі у вбивстві журналіста Павла Шеремета, буде балотуватися на довиборах до парламенту на окрузі №50 в Донецькій області.

Про це повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність”, передає RegioNews.

Відомо, що Юлію Кузьменко висунули кандидатом у депутати під час з’їзду "у відповідь на численні звернення ветеранських та волонтерських громадських організацій".

Крім Кузьменко, до Ради там буде балотуватися голова Покровської РДА Андрій Бондаренко від "Слуги Народу”.

Округ №50 у Донецькій області охоплює міста Покровськ, Мирноград та Добропілля. Вибори там відбудуться після дострокового припинення Радою повноважень нардепа Руслана Требушкіна, який був обраний мером міста Покровськ.

Нагадаємо, "Слуга народу” офіційно висунула Василя Вірастюка кандидатом у нардепи.

Також повідомлялось, що ЦВК утворила виборчі комісії в Донецькій та Івано-Франківській областях, комісії мають провести перше засідання до понеділка, 8 лютого.

Раніше ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.