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05 лютого 2021, 18:18 577

Довибори в Раду: ЦВК утворила виборчі комісії в Донецькій та Івано-Франківській областях

05 лютого 2021, 18:18 577
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Комісії мають провести перше засідання до понеділка, 8 лютого
Комісії мають провести перше засідання до понеділка, 8 лютого
Фото: ЦВК
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Центральна виборча комісія провела жеребкування та утворила окружні виборчі комісії в одномандатних виборчих округах №50 та №87 у Донецькій та Івано-Франківській областях. Проміжні вибори народних депутатів там мають відбутися 28 березня 2021 року. 

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Усього до складу ОВК ОВО №50 подано 20 кандидатур (серед яких 5 для обов’язкового включення від політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання), а до складу ОВК ОВО № 87 – 19 кандидатур (4 з них – для обов’язкового включення)”, - йдеться в повідомленні.

В ЦВК додали, що у складі окружної виборчої комісії може бути максимально 18 осіб, тож Комісія провела жеребкування, за результатами якого до складу ОВК № 50 визначили 13 кандидатур, а у ОВК № 87 визначили 14 кандидатур.

Таким чином, ЦВК утворила відповідні окружні виборчі комісії у кількості 18 осіб кожна. До понеділка ці комісії повинні провести перше засідання.

Нагадаємо, ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

вибори Івано-Франківськ депутат Донецька область ЦВК комісія

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