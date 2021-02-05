Довибори в Раду: ЦВК утворила виборчі комісії в Донецькій та Івано-Франківській областях

Комісії мають провести перше засідання до понеділка, 8 лютого

Комісії мають провести перше засідання до понеділка, 8 лютого

Фото: ЦВК

Центральна виборча комісія провела жеребкування та утворила окружні виборчі комісії в одномандатних виборчих округах №50 та №87 у Донецькій та Івано-Франківській областях. Проміжні вибори народних депутатів там мають відбутися 28 березня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Усього до складу ОВК ОВО №50 подано 20 кандидатур (серед яких 5 для обов’язкового включення від політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання), а до складу ОВК ОВО № 87 – 19 кандидатур (4 з них – для обов’язкового включення)”, - йдеться в повідомленні.

В ЦВК додали, що у складі окружної виборчої комісії може бути максимально 18 осіб, тож Комісія провела жеребкування, за результатами якого до складу ОВК № 50 визначили 13 кандидатур, а у ОВК № 87 визначили 14 кандидатур.

Таким чином, ЦВК утворила відповідні окружні виборчі комісії у кількості 18 осіб кожна. До понеділка ці комісії повинні провести перше засідання.

Нагадаємо, ЦВК почала реєструвати кандидатів у нардепи на 87-му окрузі. Проміжні вибори в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.