Сесію міськради Харкова із припинення повноважень Кернеса призначили на 24 лютого

Депутати планують затвердити Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова"

Депутати планують затвердити Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова"

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Секретар міської ради Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання третьої сесії Харківської міськради VIII скликання на 24 лютого.

Про це повідомляється на сайті мерії міста, передає RegioNews.

На розгляд винесли 66 питань та "Різне”. Найпершим мають розглянути питання про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, який помер 16 грудня.

Також депутати планують затвердити Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова", яким передбачається можливість присвоєння звання у випадку смерті мера міста.

Вони готують два звернення: від фракції "Блок Кернеса - Успішний Харків", і від імені міської ради, теми цих звернень невідомі.

Серед інших питань, які винесені на розгляд - затвердження звіту про виконання бюджету міста за минулий рік, плану роботи на 2021 рік, внесення змін до положень виконавчих органів, змін до генерального плану і бюджету, а також міських програм.

Нагадаємо, 25 січня в Раді заявили про брак документів для призначення голосування за вибори мера Харкова. Для розгляду питання необхідні ще два документа, які не подали в Харківській мерії.

29 січня Терехов заявив, що надіслав документи згідно закону, він очікує на письмовий запит від комітету Верховної Ради, де будуть вказані всі необхідні документи.

2 лютого Комітет Ради направив Терехову листа з приводу позачергових виборів мера Харкова. Міську раду Харкова просять надіслати завірену належним чином копію рішення про взяття до відома факту смерті Геннадія Кернеса.