ЦВК знову розпустила виборчу комісію в Чернівцях та зареєструвала депутатів від двох партій

Територіальну виборчу комісію звинуватили у затягуванні реєстрації депутатів

Територіальну виборчу комісію звинуватили у затягуванні реєстрації депутатів

Фото: із відкритих джерел

Центральна виборча комісія прийняла рішення вдруге розпустити чернівецьку виборчу комісію через порушення конституції та виборчого кодексу.

Таке рішення було ухвалене під час засідання ЦВК 12 лютого, передає RegioNews.

Члени ЦВК скасували дві постанови Чернівецької ТВК, яка вирішила не реєструвати 10 депутатів від партій "Команда Михайлішина" та "Рідне місто".

В Центрвиборчкомі заявили, що для такого рішення немає підстав, оскільки депутати вчасно та без порушень подали заяви про реєстрацію.

Тепер політичні партії повинні подати до 14 лютого нові кандидатури до складу Чернівецької ТВК, після чого голова комісії мусить представити депутатів під час сесії міської ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чернівецька ТВК остаточно відмовила у реєстрації десятьом депутатам.